Два пассажира такси пострадали в ДТП на улице Советской в Пскове
Столкновение автомобиля BMW и такси Lada Granta произошло у дома № 2 на улице Советской в Пскове. Об этом пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
По предварительным данным, водитель BMW выехал на встречную полосу и спровоцировал лобовое столкновение автомобилей.
В Lada Granta в этот момент находились три человека. Два пассажира с травмами госпитализированы, третий отказался от медицинской помощи.
На месте работают спасатели АСС, бригада медицины катастроф и сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
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