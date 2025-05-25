Два пассажира такси пострадали в ДТП на улице Советской в Пскове

09:40, 25 мая 2025, ПАИ

Столкновение автомобиля BMW и такси Lada Granta произошло у дома № 2 на улице Советской в Пскове. Об этом пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

По предварительным данным, водитель BMW выехал на встречную полосу и спровоцировал лобовое столкновение автомобилей.

В Lada Granta в этот момент находились три человека. Два пассажира с травмами госпитализированы, третий отказался от медицинской помощи.

На месте работают спасатели АСС, бригада медицины катастроф и сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства ДТП устанавливаются.