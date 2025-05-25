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Общество

«Тема недели»: все главное – «на земле»

Псковское агентство информации представляет текстовую версию авторской программы «Тема недели». В центре внимания: развитие ТОС в Псковской области, большой Форум территориальных избирательных комиссий и вопросы, связанные с покупкой земли в регионе, а также последствия преждевременного отключения отопления в Великих Луках.

На этой неделе в нашей области отметили День территориального общественного самоуправления. Пожалуй, уже каждому знакома эта аббревиатура – ТОС. В регионе их уже 788 – это данные на начало недели, не удивлюсь, если их уже гораздо больше. Семь лет назад, когда движение ТОС в области только зарождалось, немногие верили, что из этого выйдет какой-то толк, что критически настроенные жители, которые активно критиковали власти, получив действенный, но непривычный инструмент изменить ситуации – буквально – вокруг себя, захотят им воспользоваться. Но пессимисты были посрамлены. С каждым годом ТОС становилось всё больше. Всё больше становилось проектов, которые они предлагали и которые получали финансирование в виде грантов.

На каком этапе движение ТОС находится сейчас? В нём уже каждый четвёртый житель области, территориальные общественные самоуправления довели до реального воплощения сотни идей благоустройства, ремонта дворов, детских площадок, а в этом году особый акцент сделали на приведении в порядок воинских захоронений.

Местные муниципальные власти получили надёжных партнёров, с помощью которых в районы и города ежегодно привлекаются десятки миллионов. Шутка ли, в 2018 году на ТОС в бюджете было всего 3,5 млн рублей, а в этом – в бюджетах региона и муниципалитетов – уже четверть миллиарда. А инициативы активистов дополняют и расширяют рамки возможностей использования грантов. Один из таких примеров, который перенимают теперь другие регионы, – проведение в небольшие населённые пункты интернета. Напомню, ТОС из Изборска смогло аккумулировать ресурсы гранта, телекоммуникационной компании – и теперь широкополосный интернет пришёл в дома жителей Изборска.
Несколько дней назад губернатор Михаил Ведерников, который когда-то стоял в самом начале зарождения движения ТОС в нашей области, встретился с несколькими активистами ТОС области. И, как водится, на встреча прозвучало и было поддержано несколько важных предложений. Например, в регионе появится совет ТОС, а размер некоторых грантов для проектов ТОС будет увеличен.

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Важное событие для избирательной системы, без преувеличения, всей страны произошло в Пскове. Здесь прошёл III Форум территориальных избирательных комиссий. С каждым годом это мероприятие, когда-то задуманное избирательной комиссией Псковской области, становилось всё статуснее, география участников – всё шире.

В этот раз на форум съехались представители территориальных избирательных комиссий из более чем 20 регионов России и Республики Беларусь. О важности мероприятия сами за себя говорят имена его спикеров: председатель ЦИК России Элла Памфилова, губернатор Михаил Ведерников, генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров, эксперты Минцифры и АНО «Диалог Регионы» Галина Сташевская и Артём Ткаченко.

Выступая на форуме, Элла Памфилова обозначила несколько важных моментов, которые, с одной стороны, показывают, в какой точке развития сейчас находится избирательная система страны, а с другой – направления её совершенствования.

Приведу несколько тезисов из выступления главы ЦИК.

Например, Элла Памфилова рассказала, что в составе избиркомов минимальная доля государственных и муниципальных служащих. Большинство членов – представители различных общественных организаций и партий. То есть это миф, что в комиссиях одни только чиновники.

Ещё один важный момент: технологизация и использование новых цифровых решений, в том числе искусственного интеллекта, рассматриваются не как самоцель, а как средство повышения эффективности и качества работы избирательной системы. В условиях сложной международной обстановки и внутренних трудностей комиссиям необходимо быть готовыми к новым угрозам, в том числе информационным и киберугрозам, отметила Элла Памфилова.

Важно не только эффективно работать, но и демонстрировать результаты обществу, чтобы повышать престиж и значимость работы комиссий, – это ещё один момент в выступлении главы ЦИК, на который важно обратить внимание.

Кстати, с этой точки зрения работу избирательной комиссии Псковской области можно считать образцом для подражания. Информирование о своей деятельности у облизбиркома находится на высоте, а опыт внедрения новых технологий, пожалуй, один из самых больших в России. К слову, Элла Памфилова на форуме не скупилась на комплименты для своих псковских коллег. Заслужили.

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Сегодня вновь возвращаюсь к теме отопления в Великих Луках. О ситуации я подробно рассказывал в прошлой программе, однако появилась новая и неприятная информация. Управление Роспотребнадзора по Псковской области предоставило статистику заболеваемости ОРВИ и гриппом в Великих Луках за недели, что в городе было отключено тепло в домах. С 28 апреля по 4 мая в Великих Луках зафиксировано 322 случая ОРВИ и гриппа, а затем, с 5 по 11 мая, – уже 356 случаев. А с 12 по 18 мая – уже 488 случаев!

Тенденция к росту заболеваемости в Великих Луках после отключения отопления налицо. Не спасло даже то, что тепло десять дней назад вернули в соцучреждения: детсады, школы и больницы. Это цена вопроса решения властей города отключить батареи в домах вопреки погодным условиям.

На этой неделе также стало известно, что на руководителя местных теплосетей был наложен штраф.

Однако, думаю, понятно, что вопрос о том, включать или нет отопление, решался в совсем других кабинетах Великих Лук.

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Ни для кого не секрет, что в Псковской области бурными темпами развивается индивидуальное жилое строительство. Бум начался ещё во время пандемии коронавируса. Горожане всё чаще выбирают жизнь за городом и строительство своего дома. Но не всё так просто. Оказалось, что на пути к семейному гнёздышку есть подводные камни, в первую очередь связанные с покупкой земельного участка.
Вот об этом, а также как избежать ошибок, в медиацентре Псковского агентства информации рассказали председатель регионального комитета по управлению госимуществом Наталья Серебренникова, гендиректор Фонда инвестразвития Псковской области Екатерина Ершова и главный редактор Псковского района Наталья Фёдорова.

Так о каких ошибках речь?

Одной из наиболее распространённых является непонимание разницы между видом разрешённого использования земельного участка и его категорией. Многие, приобретая земельные участки с видом разрешённого использования «для дачного строительства» или «для личного подсобного хозяйства», обнаруживают, что не могут осуществить строительство из-за отнесения участка к определённой категории земель. Наталья Серебренникова отмечает, что, несмотря на то что вид разрешённого использования внесён в ЕГРН, он не гарантирует возможность застройки: «В выписке есть ещё такая строчка, как категория земель. Это в основном земли сельхозназначения, и в отношении них надо знать о серьёзных ограничениях по строительству».

Вторая значительная ошибка — покупка земельного участка без предварительной проверки градостроительной документации. Покупатели часто полагаются только на информацию, полученную от продавца или из объявления, не изучая актуальные документы территориального планирования и градостроительного зонирования. В результате они сталкиваются с ограничениями, о которых не знали в момент совершения сделки. «Самый частый довод, который мы слышим от бизнеса: «по соседству построились». Надо чётко понимать, что история соседнего участка может складываться иначе. По границе может проходить зона, которая разделяет категорию земель или территориальную зону», – подчёркивает Екатерина Ершова.

Александр Машкарин
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