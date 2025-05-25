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Общество

Руководитель Гидрометцентра: Прогнозы о самом жарком лете в России не имеют научного обоснования

Новости о том, что лето в этом году в России станет самым жарким, не имеют под собой оснований, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Фото: ПАИ

«Не существует методов прогнозирования экстремальной погоды летом. Самое жаркое или самое холодное — это за пределами современных научных знаний», — пояснил Вильфанд.

Даже при наличии трендов на потепление долгосрочные сезонные прогнозы опираются на вероятностные оценки, а не на точные параметры. По его словам, экстремальные значения погоды определяются уже по факту, а не заблаговременно.

«Поэтому, как только слышите, что будет самое жаркое лето, нужно спрашивать: «А где ознакомиться с вашим методом прогноза?» — подытожил Вильфанд.

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