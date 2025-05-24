Спектакль «День непослушания» представит 31 мая детская театральная студия при Пушкинском заповеднике

20:40, 25 мая 2025, ПАИ

Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» анонсирует премьеру – спектакль детской театральной студии «Лукоморье», работающей при музее. Как рассказали ПАИ в службе информации Пушкинского заповедника, новая работа юных пушкиногорских артистов называется «День непослушания» и поставлена по мотивам юмористических рассказов Андрея Усачёва, Григория Остера, Дональда Биссета и других авторов.

«Вместе с героями нашей сказки мы отправимся в мир, где нет места правилам, где всё кувырком и вверх тормашками. А в завершении всех гостей ждёт настоящее морское приключение под предводительством особого гостя – пиратки Кэтти», – рассказала руководитель студии, режиссёр и музейный педагог Дарина Дементьева.

Сейчас в студии идут последние репетиции спектакля.

Бесплатная театральная студия «Лукоморье» для местных детей 8–12 лет создана в октябре 2023 года. Основу занятий по программе, которую разработала Дарина Дементьева, составляют различные упражнения, направленные на развитие речевого аппарата, пластики и мышечной свободы, чувства ритма, преодоление страха перед публичными выступлениями. Но главной задачей этой учёбы педагог считает воспитание у своих подопечных любви к театру и понимания того, как делается это непростое искусство. «День непослушания» – третья большая работа студийцев вслед за получасовым спектаклем-попурри «Сказочная чехарда» по произведениям А. С. Пушкина и новогоднего спектакля-сказки «Сказки новогодней ёлки, или Тайная жизнь ёлочных игрушек». Жанр своего нового представления «лукоморцы» и их руководитель определяют как спектакль-баловство.

Премьера спектакля «День непослушания» в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» назначена на 31 мая. В большой театрально-концертный зал научного-культурного центра музея (Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1) всех ждут к 15:00. Вход свободный. Возрастных ограничений нет.