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Происшествия

На последнем звонке чувашская школьница обвинила директора в унижениях

На последнем звонке чувашская школьница обвинила директора в унижениях. Министерство образования Чувашии и прокуратура республики проведут проверки в школе, где училась девочка.

Как сообщает РИА Новости, 24 мая в местных СМИ появилось видео с торжественного мероприятия в Ян-Норвашской средней школе, где девятиклассница обвинила директора в буллинге. По словам девочки, директор школы называл её умственно отсталой и настраивал против неё других учеников, на детей в школе кричат и проявляют агрессию. Школьницу попытались прервать, но собравшиеся на линейке поддержали её, а после выступления зааплодировали.

Министерство образования Чувашии объявило о том, что сотрудники ведомства проведут внутреннюю проверку в школе.

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