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Новолуние в Близнецах: мозговые штурмы, инфодетокс и перенастройка

Астролог и колумнист ПАИ Наталья Баранова предлагает провести инфодетокс и избавиться от ограничивающих убеждений.

Изображение сгенерировано нейросетью

27 мая нас ждёт мощное новолуние в знаке Близнецов. Новолуние – это всегда возможность обнуления, нового старта или перезапуска. В какой сфере возможно новое, нам подсказывает знак, в котором соединяются светила. Близнецы в астрологии отвечают за информацию, коммуникацию, работу со словом, паттерны мышления. Разумеется, свои ограничивающие убеждения можно пересматривать в любой момент, который вы сочтёте для себя подходящим. Но любую важную работу проще делать, когда в паруса дует попутный ветер. Аспекты предстоящего новолуния, очень мощные и трансформационные, словно специально созданы для того, чтобы мы могли увидеть и осознать навязанные чужеродные установки, тормозящие нас баги сознания и неработающие стратегии. 27 мая, если постараться, можно заложить даже новую парадигму мышления.

Я часто рекомендую за два-три дня до новолуния устраивать краткосрочные диеты, разгрузочные дни, чистки. В этот период организм словно заточен на очищение и любые мероприятия подобного рода приносят максимум пользы. Но мои рекомендации, как правило, касаются питания, косметологических процедур, а в этот раз можно добавить ещё и информационный детокс. Если бы я была мастером медитаций, точно бы назначила ретрит молчания на эти дни. Но на такую серьёзную практику мало кто решится, а вот почистить телефон или соцсети от ненужных контактов вполне по силам любому. Также полезно будет выкинуть старые блокноты, газеты, ненужные квитанции или счета за коммуналку. Можно отнести книги, с которыми вы готовы расстаться, в библиотеку или книгообменник. Это будет как хорошей подготовительной, так и самостоятельной практикой.

По моему опыту самое сложное при работе с ограничивающими убеждениями – это не их выявление (хотя начинать нужно именно с этого), а их замена (это второй шаг) и встраивание в жизнь новых. Допустим, нашли мы у себя ограничивающее убеждение «после шестидесяти лет невозможно похудеть / сменить работу», решили заменить его на «это можно сделать в любом возрасте». И как теперь перестраивать жизнь в соответствии с этим новым убеждением? На мой взгляд, стоит искать примеры среди друзей, знакомых, известных персон, которые это новое убеждение подтвердят, а ваше старое, соответственно, опровергнут. Потом начать примерять на себя новую жизнь хотя бы мысленно, потом делать конкретные шаги для изменения имеющегося положения вещей. Если у вас есть другая, более рабочая схема, вообще отлично.

27 мая, в сам день новолуния, я рекомендую сделать первый шаг – найти и переписать ограничивающие убеждения в одной или сразу нескольких сферах, а потом в течение двух недель до полнолуния делать шаги. В полнолуние посмотреть, что получается, подвести первые промежуточные итоги. Вся работа, безусловно, займёт больше времени. Сложнее всего работать с убеждениями, которые касаются самого себя – самооценки, внешности, способностей, возможностей. Но дорогу осилит идущий.

Новолуние традиционно подходит для планирования дел на предстоящий месяц. Если вы работаете в сферах, за которые отвечает знак Близнецы, такая работа будет в разы эффективнее. Близнецовская вотчина – это СМИ, образование, связь, логистика, маркетинг, реклама, торговля. Если вы хотите внести изменения в свою работу, сейчас самое подходящее время. Можете в том числе подходить с рационализаторскими предложениями к своему начальству. Больше шансов, что именно сейчас они будут восприняты благосклонно. Внедрять нововведения лучше также в течение двух недель до полнолуния, затем следующие две недели корректировать и доводить процесс до ума. Период также хорош для мозговых штурмов, поиска необходимой информации.

Если вы давно хотели начать вести свой блог или создать новое сообщество в соцсетях, самые лучшие для этого дни – 27 и 28 мая.

Мнение редакции может не совпадать с мнением отдельных авторов и колумнистов.

Наталья Баранова
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