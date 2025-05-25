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Общество

Капитаны Псковского моря: как быстро и безопасно добраться до Талабских островов

Как прошло начало навигации? Надо ли разделять местных жителей и туристов? Хватает ли катеров и рейсов? В каком состоянии прибрежная инфраструктура и что творят бобры? Об этом и своей главной мечте рассказал руководитель судоходной компании Псковского района и замдиректора МУП «Колхоз имени Залита» Владимир Балясов в программе «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Владимир Балясов. Фото: ПАИ

Полный вперёд!

– Владимир Иванович, как вы оцениваете навигацию этого года по сравнению с прошлогодней?

– Навигацию мы начали 19 апреля, на месяц раньше, чем в прошлом году. Сначала поток пассажиров был небольшой: ещё нет дачников, туристов, отдыхающих, которые ездят на Талабские острова. Но в майские праздники все наши судна – три 30-местных и 10-местное – были загружены хорошо. По сравнению с прошлым годом количество пассажиров растёт. Люди о нас узнают: мы же не просто перевозим, ещё предлагаем в ходе перевозки водную прогулку. Можно выйти на палубу, фотографироваться, 20–30 минут наслаждаться красотами реки Толбы и Псковского озера, если хорошая погода и не штормит.

– А можно было открыть навигацию ещё раньше?

– Мы должны подготовить суда – провести межнавигационный ремонт, покраску, проверить всё аварийно-спасательное имущество, инструменты, плоты, жилеты. Это можно сделать и зимой, но для покраски надо дождаться определённой температуры воздуха. К тому же даже если льда мало, его ветром может прибить в устье реки Толбицы – и оттуда просто не выйти. Так что нюансов достаточно. Мы начинаем навигацию, когда это становится безопасно для судов и для пассажиров. Подготовка начинается в феврале: постоянно идёт обучение, повышение квалификации, умений, профессионализма капитанов. Сам я тоже учусь.

Навигацию начинают тогда, когда это становится безопасно для судов и для пассажиров. Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Люди и деньги

– Кого больше среди ваших пассажиров – местных жителей, дачников или туристов, паломников?

– Думаю, что 50 на 50. У нас есть коммерческие перевозки, когда катер нанимают какие-то группы, – это один тариф. А есть, как мы говорим, социальные перевозки – рейсы по расписанию, по билетам. И там мы не делим людей на местных и приезжих. Для нас они все просто пассажиры. Конечно, туристических групп больше. В прошлом году, например, перевозили группу из Санкт-Петербурга – 94 человек с детьми. Они заявились в самый последний момент, и мы даже подключили к перевозке партнёров. Иногда работаем вместе с тремя лицензированными частными перевозчиками.

– Кто-нибудь пытается сбивать цену, чтобы их предложения были дешевле ваших?

– Социальную цену сбить сложно, она и так небольшая. Мы в этом году повысили стоимость билетов на 50 рублей. Теперь цена билета на Залита 300 рублей и 350 рублей – на Белова. Два года мы держали цены на одном уровне, но уже нет возможности, потому что и топливо подорожало, и вообще жизнь.

– Нынешняя цена рыночная или не покрывает всех расходов?

– Конечно, не покрывает расходов. Мы субсидируемая организация, Псковский район помогает, выделяет субсидию на эксплуатацию катеров, а это в целом недёшево.

– Каким должен быть экономически обоснованный тариф?

– С учётом содержания капитанов, которых на зиму не увольняют, а сначала отправляют в отпуск, а потом они работают в охране катеров, состоящих на зимнем хранении, билет мог бы стоить порядка 1000–1500 рублей. Но так вопрос не ставится. Есть понимание у администрации района, у главы района Натальи Анатольевны Фёдоровой, что рейсы должны быть, они социально значимые. Поэтому сумму не повышаем.

– А есть градация между билетами для местного жителя и для туриста?

– В рейсах по расписанию градации нет, и я противник того, чтобы разделять людей на коренных, местных, временно местных, отдыхающих. Когда мы едем в Питер, у нас никто не спрашивает: «Вы из Питера или ещё откуда-то?»

– Тем не менее в Питере есть туристический сбор.

– Я тоже за туристический сбор, это цивилизованно. Например, где взять деньги на вывоз мусора с островов? Мы тоже думаем об этом.

– Почему нет продаж билетов в электронном виде?

– Всё непросто. Во-первых, там пока неуверенный интернет. Во-вторых, вот едет бабушка из коренных жителей, а билетов уже нет, потому что приехала какая-то группа и выкупила все билеты в электронном виде. Сейчас мы заводим терминал, чтобы можно было оплачивать картой. Пока разбираемся, как с ним работать, потому что проблемы с интернетом. Но думаю, что в ближайшее время всё будет действовать.

Псковский район помогает, выделяет субсидию на эксплуатацию катеров. Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Реальность и мечты

Как формируется расписание и будет ли оно в этом году существенно меняться?

– Расписание сформировано уже много лет назад. Приняли во внимание работу автобуса и вечерние рейсы в пятницу и в среду сместили на 15 минут, чтобы люди успевали сесть на катер. Мы не можем отказаться от туристических групп, от коммерческих перевозок: всё-таки что-то мы должны заработать, полностью жить на субсидию нельзя. Поэтому в высокий туристический сезон по воскресеньям запустим в 14:00 10-местный катер Толба – Залита – Толба. Возможно, по субботам будем запускать ещё и вечерний катер, чтобы забирать людей по расписанию. Ещё летом хотим по вторникам и четвергам вместо 10-местного катера пустить 30-местный. Но проблема в том, что количество пассажиров сильно зависит от погоды. Будет хорошая погода – запустим. О переходе на летнее расписание обязательно сообщим на своей странице в соцсети «ВКонтакте» и в группе Псковского района, также и СМИ будут освещать изменения в расписании катеров.

– Достаточно ли двух 30-местных катеров и одного 10-местного, чтобы закрыть потребности, или нужен ещё транспорт?

– Ещё один катер – это очень высокая стоимость, нехватка кадров и ограниченное место, нам его просто некуда поставить при весьма напряжённом движении. Думаю, что на данный момент нам достаточно того, что есть. Кроме того, ещё работают частные перевозчики, официально лицензированные. Но я мечтаю о судне на воздушной подушке. Заявки с моей стороны написаны, и с главой района мы это обсуждаем, мечтаем об этом. Ещё думаем о большой грузовой лодке, чтобы грузы перевозить и, возможно, мусор. Это уже не утопия, мы в этом направлении работаем очень напряженно и, в общем-то, успешно.

– А судно на воздушной подушке раздвинуло бы границы навигации?

– Конечно. Обычно мы после праздника 4 ноября заканчиваем навигацию, а в этом году даже не могу прогнозировать срок её окончания. Снега не было, озеро не насыщено водой. Даже при нашей осадке 40 сантиметров в реке Толбе обычно очень мелко, в октябре в экстремальных условиях работаем, и что будет нынешней осенью – не знаю. А у судна на воздушной подушке больше возможностей, можно ноябрь и декабрь отходить, и пока чистая вода, лёд тонкий, то и зимой. И начинали бы навигацию раньше.

Запуск новых катеров на Талабы. Псковский район, 29 июля 2022 года. Фото: пресс-служба правительства Псковской области

К походам готовы

– Насколько бодры ваши катера «Залит», «Белов» и «Талабск»?

– «Залит» и «Белов», прямо скажем, свеженькие, 2022 года, сейчас для них наступил четвёртый сезон эксплуатации. Мы их регулярно подкрашиваем: всё же вода – среда критическая. 20-летний «Талабск» тоже бодрый благодаря хорошему обслуживанию и тому, что вода у нас пресная. В позапрошлом году поставили на него новые двигатель и винт, в прошлом покрасили всю подводную часть хорошей, качественной краской. Катера содержим в соответствующем состоянии – и всё хорошо.

– Есть ли проблемы с запчастями?

– Сейчас в катера впихнули больше электроники, и она, бывает, выходит из строя. Но всё нормально, запасные части есть, мы работаем с заводом в Твери. Всё отечественное, с поставкой никаких проблем, катера же производят в Костроме. Купить что-то просто в магазине нельзя, потому что на каждой детальке, запчасти или технике, которая идёт на катер, должно быть клеймо Российского квалификационного общества, что они прошли сертификацию РКО.

– Какой штат у судоходной компании?

– Мы полностью решили проблему с кадрми: кого-то сами вырастили, кого-то взяли. Набрана замечательная дружная команда профессионалов – капитанов-механиков, помощников капитанов-механиков. Всего нас семь человек. Все, кроме одного – ветерана МВД, имеют военно-морской опыт либо занимались ранее водными перевозками и промышленным ловом рыбы. Все имеют двойную специальность – капитан и механик. Поэтому мы сами эксплуатируем и ремонтируем катера, готовим их к навигации, красим. Если вдруг необходима большая сварочная работа, например нужно заменить листы в днищевой части, мы обязаны вызвать сертифицированную организацию, которая опять же имеет сертификат и признание Российского классификационного общества. А что касается подготовки к навигации, всё делаем сами.

Навигация на Талабские острова в этом году может завершиться раньше. Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Путь к причалу

– Устраивает ли вас состояние прибрежной инфраструктуры? Требуют ли вложений причалы?

– На островах причалов как таковых нет – конструктивно наши суда могут подходить к необорудованному берегу, грубо говоря просто втыкаясь в песок носом. Сход довольно комфортный и удобный. В Толбице построен причал и понижающий понтон. Хотелось бы, конечно, чего-то большего – мы тоже об этом думаем с администрацией района, но нельзя всё сделать по щелчку пальцев. Идёт постоянная работа над улучшением, в устье многое изменилось. Мы всё хотели перевести участок реки от устья до причала в разряд судоходного, но из-за ограничения в финансах ФБУ «Волго-Балт» этого не происходит. Считают, что это подходные пути, всё регион должен делать. Но когда-нибудь мы доживём до положительного решения этого вопроса.

– Нехватка мест на причале в Толбице означает, что новым коммерческим перевозчикам не войти в этот рынок, им просто встать будет негде?

– Думаю, да. Каждое более-менее удобное местечко на берегу занято. Проекты расчистки новых мест есть, но кто-то должен этим заниматься, о чём мы говорим и пишем. Нужно расчищать берег от растительности и что-то делать с бобрами: после весны ветки забивают водомёты катеров, это просто бич.

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