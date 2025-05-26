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Общество

Какая погода ждёт жителей Северо-Запада на неделе, рассказали синоптики

Какой будет погода на Северо-Западе на наступившей неделе, рассказали синоптики метеоцентра «Фобос».

Фото: ПАИ

По прогнозам специалистов, погодой будут управлять циклоны, из-за чего рабочая неделя пройдёт под аккомпанемент гроз и ливней.

При этом самые сильные осадки пройдут в начале недели, эти дни будут относительно прохладными. Во второй половине недели выглянет солнце, днём в Заполярье температура поднимется от +16 до +21 градуса, на юго-западе столбики термометра покажут от +20 до +25 градусов, а на юго-востоке – от +23 до +28 градусов.

Ранее синоптики сообщали, что кратковременные дожди пройдут в Псковской области 26 мая.

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