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Общество

65% псковичей периодически задумываются об уходе с работы, но не подают заявление – опрос

65% псковичей периодически задумываются об уходе с работы, но не подают заявление, сообщает сервис SuperJob.

11% рассказали, что идея написать заявление об уходе посещает их несколько раз в день. 7% думают об этом каждый день. С 15% это происходит как минимум раз в неделю, с 17% — раз в месяц. Раз в полгода или год об увольнении задумываются 12 и 3% соответственно. 19% не думали на эту тему.

Женщин мысли об увольнении посещают гораздо чаще, чем мужчин (72 и 59% соответственно). Среди псковичей от 35 до 45 лет больше тех, кому периодически приходит идея уйти с работы, хлопнув дверью (70%; для сравнения, среди тех, кто старше 45 лет, — 60%, моложе 35 лет, — 67%).

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