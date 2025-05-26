ФК «Луки-Энергия» дома сыграл вничью с «Череповцом»

09:40, 26 мая 2025, ПАИ

Великолукский футбольный клуб «Луки-Энергия» на своём поле сыграл вничью с «Череповцом» 1:1 в девятом туре первенства России среди команд Второй лиги дивизиона «Б», передаёт корреспондент ПАИ.

Счёт на 14-й минуте матча открыл игрок гостей Сергей Копылов. Великолучане отыгрались почти сразу – на 16-й минуте гол забил Никита Поляков. Отметим, что из-за травмы эту игру пропустил атакующий полузащитник «Луки-Энергии» Александр Коренблюм.

В турнирной таблице великолукские футболисты опустились на пятое место. Следующий матч подопечные Сергея Осадчука проведут 1 июня на выезде против московского «Чертаново».

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