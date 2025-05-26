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Общество

Ещё 96 украинских беспилотников сбили над регионами России

Средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 96 украинских беспилотников в небе над регионами России, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

31 дрон сбили над Брянской областью, 16 – над Белгородской областью, 11 – над Курской областью, девять – над Тульской областью, восемь – над Орловской областью, шесть – над Московской областью, пять – над Калужской областью, четыре – над Ивановской областью, по два – над Владимирской и Рязанской областями, ещё по одному БПЛА уничтожили над Татарстаном и Ярославской областью.

Напомним, что в ночь на 4 января в небе над Псковской областью сбили БПЛА самолётного типа. Разрушений и пострадавших не было.

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