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Общество

Министр образования рассказал о новом подходе к распределению бюджетных мест в вузах

Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков рассказал о новом подходе к распределению бюджетных мест в вузах страны: часть из них будут выделять по конкурсу, другую – по госзаданию, исходя из кадровой потребности в стране, пишет «Прайм».

«Предполагается, что часть бюджетных мест можно будет продолжать распределять между вузами по конкурсу (что позволит сохранить конкурентоспособность университетов), а другую часть – по госзаданию (исходя из экономической специфики конкретного региона и общей кадровой потребности в стране)», – сказал министр.

Фальков также напомнил о выделении единого ядра в образовательных программах соответствующих областей. Оно позволит обеспечить общее образовательное пространство внутри страны, а также создаст новые возможности для студенческой мобильности и снизит «бумажную» нагрузку на преподавателей.

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