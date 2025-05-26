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Александр Котов поздравил предпринимателей с профессиональным праздником

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил предпринимателей региона с профессиональным праздником – Днём российского предпринимательства. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе областного Собрания.

Александр Котов. Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Всегда идти вперёд, преодолевая трудности и создавая новые возможности для себя и окружающих, – это качество, которое отличает людей, выбравших предпринимательскую деятельность. Чтобы заниматься бизнесом и успешно развивать собственное дело, необходимо упорство и решительность. Вы не боитесь рисковать и работать 24/7, развиваете экономику, создаёте новые рабочие места, делаете жизнь людей удобнее. Особых слов благодарности заслуживает участие предпринимательского сообщества в благотворительных акциях, в том числе в помощи участникам специальной военной операции. Геополитическая ситуация и санкционное давление усложнили предпринимательскую деятельность, но во многом благодаря именно вашей предприимчивости и профессионализму удалось не просто справиться с трудностями, но и обрести новые точки роста: в регионе открываются новые производства, реализуются инвестиционные проекты, выстраивается эффективное экономическое сотрудничество», – отметил спикер областного Собрания.

Он пожелал предпринимателям, чтобы каждый их проект был успешным, принося финансовую прибыль его создателям, а людям пользу и радость. «Процветания и развития вашему бизнесу, а всем нам – мира и благополучия!» – заключил Александр Котов.

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