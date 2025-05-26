Александр Гончаренко поздравил псковский бизнес с Днём российского предпринимательства
От имени депутатов Псковской городской Думы председатель Александр Гончаренко поздравил псковский бизнес с Днём российского предпринимательства. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе городской Думы.
«Именно вы, предприниматели, являетесь движущей силой экономики нашего города, создаете новые рабочие места, внедряете инновации и делаете жизнь псковичей лучше. Ваша смелость, инициативность и готовность идти на риск заслуживают восхищения», – подчеркнул Александр Гончаренко.
Он пожелал предпринимателям крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, новых идей и успешной реализации всех проектов. «Пусть ваш бизнес процветает, приносит не только прибыль, но и удовлетворение от любимого дела», – заключил председатель городской Думы.
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