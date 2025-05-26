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Великолучанка выиграла бронзу открытого Кубка Белоруссии по стрельбе из лука

Великолукская спортсменка Александра Савенкова выиграла бронзу открытого Кубка Белоруссии по стрельбе из лука, который завершился в Минске, передаёт корреспондент ПАИ.

На фото: Александра Савенкова. Фото: РФСЛ

Савенкова стала бронзовым призёром в миксте в паре с Сергеем Шенхоровым. В матче за бронзу они выиграли у Виктории Бальжановой и Виктора Калашникова – 156:147.

В личных дисциплинах великолучане остановились в шаге от пьедестала – на четвёртом месте. В матче за бронзу великолукский лучник Сергей Кузнецов уступил Виктору Калашникову – 141:144, а Савенкова в бронзовом спарринге проиграла Екатерине Румянцевой – 143:145.

Напомним, что 3 июня великолукский лучник Илья Силаев стартует на третьем этапе Кубка мира, который пройдёт в Турции.

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Великолучанка выиграла бронзу открытого Кубка Белоруссии по стрельбе из лука

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