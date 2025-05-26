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Общество

Псковичей приглашают на лекцию об истории кино

28 мая в Псковском городском молодёжном центре состоится лекция «Что такое история кино?», которую проведёт кинокритик Юрий Бойцов. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Фото: Псковский городской молодёжный центр

На лекции участники узнают, что означает понятие «история кино» и почему простое перечисление фильмов и дат не передаёт полной картины; обсудят, как современные подходы к анализу кино зачастую упускают из виду важные вещи: особенности восприятия зрителями, природу самих фильмов и странности кинообраза.

Лектор намерен переосмыслить общепринятые взгляды, поставив под сомнение существующие подходы и подняв вопросы, редко обсуждаемые специалистами и зрителями.

Как отмечает сам Юрий Бойцов, «эта лекция – не традиционный исторический обзор, а приглашение к размышлению о самой возможности и проблематичности написания истории кино, о том, что скрывается за фасадом привычных нарративов, и почему подлинная «история» кино может быть куда сложнее, чем кажется».

Мероприятие начнётся в 18:00 по адресу: улица Максима Горького, 15. Участие бесплатно, но нужна предварительная регистрация.

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