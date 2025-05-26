Первенство СЗФО по боксу стартует в Пскове 27 мая

12:05, 26 мая 2025, ПАИ

Первенство Северо-Западного федерального округа (СЗФО) по боксу среди юношей и девушек 2011-2012 годов рождения стартует в Пскове завтра, 27 мая. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил пресс-секретарь дирекции Федерации бокса России по СЗФО Олег Лаптев.

Соревнования завершатся 31 мая – в этот день в 12:00 стартуют финальные поединки. Открытие запланировано 27 мая в 17:00 в «Зале единоборств» в Пскове.

В состязаниях примут участие сильнейшие спортсмены из регионов Северо-Западного федерального округа.

«Хочу отметить, что в 2025 году конкуренция выросла в два раза. Все спортсмены из региональных федераций тщательно готовились к первенству. Считаю, что в процессе спортивного мероприятия будут очень интересные конкурентоспособные и захватывающие поединки. Желаю каждому спортсмену победы и успехов», – подчеркнул Лаптев.

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