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Общество

Ревизия: безопасность и комфорт маленьких пациентов в стоматологии «М-Дентал Детство»

Каждый родитель хочет, чтобы лечение зубов у ребёнка было безопасным, безболезненным и комфортным. В Псковской детской стоматологической поликлинике «М-Дентал Детство» созданы идеальные условия для заботы о здоровье маленьких пациентов.

Оборудование премиум-класса, использование современных препаратов, высококвалифицированные врачи и индивидуальный подход – вот что делает клинику особенной.

«М-Дентал Детство» – одна из немногих в регионе, где для психологического комфорта малышей возможно применение медикаментозного сна. Лечение зубов под седацией – это современный и безопасный метод, который позволяет провести процедуры без стресса и боли.

Обо всём подробнее – в нашем видеоролике.

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

Лицензия № Л041-01150-60/00335769 от 08.11.2019.

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