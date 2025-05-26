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Спорт

Всероссийские соревнования по велоспорту проходят в Великих Луках

Всероссийские соревнования и первенство Псковской области по велоспорту памяти заслуженного мастера спорта, двукратного чемпиона мира Александра Зиновьева стартовали в Великих Луках сегодня, 26 мая. Об этом ПАИ сообщили в великолукской детско-юношеской спортивной школе № 3.

Фото: великолукская детско-юношеская спортивная школа № 3

Заезды проходят среди юношей и девушек 15-16 лет. Индивидуальная гонка на время по шоссе Великие Луки – Новосокольники стартовала сегодня, 26 мая, в 10:30. Соревнования продолжатся завтра, 27 мая, групповой гонкой на трассах центра подготовки велосипедистов.

Завершатся соревнования гонкой-критериум 28 мая, которая также пройдёт на трассах центра.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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