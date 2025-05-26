За неделю псковские росгвардейцы изъяли 20 единиц оружия

12:14, 26 мая 2025, ПАИ

С 19 по 25 мая сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Псковской области провели 45 проверок обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан. Росгвардейцы выявили 10 административных правонарушений в области оборота оружия, из оборота изъяли 20 единиц оружия и более 150 боеприпасов, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

Росгвардия напоминает владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на хранение и ношение оружия, о необходимости обратиться с документами для перерегистрации имеющегося оружия в подразделения ЦЛРР по месту жительства за 30 суток до окончания действия разрешения.