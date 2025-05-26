Алина Иванова – победительница акции «Губернаторский дневник» среди старшеклассников: Главное – делать это ради себя

14:45, 26 мая 2025, ПАИ

Ученица 8-го класса многопрофильного лицея № 4 Алина Иванова стала лучшей в старшей возрастной группе участников акции «Губернаторский дневник». За год ей удалось заработать 405 пятёрок.

Для Алины это была вторая попытка участия: в прошлом году она также стремилась к победе, но победителем не стала. Тем не менее неудача только укрепила её решимость. «Я поставила цель в этом году выиграть, потому что я всегда училась хорошо», – рассказала восьмиклассница.

Секрета успеха, по словам Алины, нет – просто она быстро воспринимает информацию, обладает хорошей памятью и легко усваивает школьную программу. Особенно ей нравятся точные науки: математика, физика и информатика. «Работать с формулами, считать что-то – это мне проще всего», – призналась школьница. Она с удовольствием посещает уроки, часто сама поднимает руку, чтобы ответить.

Однако у Алины есть не только учебные успехи. Девушка серьёзно занимается в художественной школе и мечтает стать дизайнером интерьеров. «Мне очень близко это направление – я легко подбираю цвета, вижу пространство. Хочу создавать красивые дома и квартиры», – поделилась она. Свои будущие профессиональные планы Алина связывает с работой в родном Пскове – возможно, на удалёнке как 3D-дизайнер.

Помимо учёбы, она активно участвует в конкурсах – особенно художественных, где не раз занимала призовые места. В её портфолио хранятся дипломы и благодарности за отличную учёбу, а также достижения в олимпиадах и конкурсах.

Домашние задания Алина всегда выполняет самостоятельно. Её родители стараются не нагружать лишними обязанностями и поддерживают во всех начинаниях. В свободное время девочка отдыхает за любимым занятием – рисованием. «Это то, что меня успокаивает», – отметила она.

Победу в акции Алина встретила с удивлением и радостью. Узнала она об этом от своей классной руководительницы и не сразу поверила в успех. «Я очень хотела выиграть. Когда поняла, что получилось, была очень рада», – вспоминает школьница.

Тем, кто тоже мечтает победить, Алина советует не сдаваться и идти к цели: «Важно понимать свои сильные и слабые стороны, работать над ними. Главное, чтобы тебе самому это было интересно. Если ты делаешь это ради себя, а не ради кого-то – у тебя обязательно получится».

Акция «Губернаторский дневник» в этом году проходила в 12-й раз. В ней приняли участие 255 школьников Пскова и области. Вместе ребята заработали 35 310 пятёрок. Впереди у победителей акции встреча с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым. Как акция проходила в предыдущие годы, читайте в специальном сюжете ПАИ.

Второй год подряд партнёром акции выступает Альфа-Банк. В начале мая он запустил Альфа-Вклад Юбилейный с рекордной ставкой – 30% годовых. Такая ставка – для всех новых клиентов и тех, кто не хранил деньги на вкладе в Альфа-Банке последний год.

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