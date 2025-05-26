Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Великолучанка через суд добилась права попасть в свою квартиру

Собственница части квартиры в Великих Луках обратилась в суд из-за претензий к родственнице, которая отказывалась впускать её в жильё. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

В обоснование исковых требований истец указала, что ей принадлежит 1/3 доля в праве собственности на квартиру. Однако ответчик – жена её внука – установила новую дверь и не выдала истцу ключи, чем нарушила права собственника на владение и пользование имуществом, находящимся в долевой собственности. При этом ответчик в спорной квартире не зарегистрирована и не является сособственником спорного объекта недвижимости.

Суд удовлетворил иск и обязал ответчика не чинить препятствий в пользовании жилым помещением, а также выдать ключи истцу. Кроме того, с ответчика взысканы судебные расходы за оплату госпошлины при подаче иска в суд.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












26 мая 2025

Победительница «Губернаторского дневника» Ника Огинская: Верьте в себя до конца и не расстраивайтесь раньше времени
26 мая 2025

Истерзанная живодёрами в Пскове собака обрела новый дом
26 мая 2025

С 26 мая по 6 июня в Псковской области действует горячая линия по защите прав туристов
26 мая 2025

Алина Иванова – победительница акции «Губернаторский дневник» среди старшеклассников: Главное – делать это ради себя
26 мая 2025

Дмитрий Петров назвал главный плюс программы «Формирование комфортной городской среды»
26 мая 2025

Сильный дождь обрушится на Псковскую область
26 мая 2025

В финале Всероссийского чемпионата «Профессионалитет» Псковскую область представляет Максим Мансуров
26 мая 2025

Самолёт Москва – Псков вылетел с задержкой почти пять часов

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...