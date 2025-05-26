Великолучанка через суд добилась права попасть в свою квартиру

12:30, 26 мая 2025, ПАИ

Собственница части квартиры в Великих Луках обратилась в суд из-за претензий к родственнице, которая отказывалась впускать её в жильё. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

В обоснование исковых требований истец указала, что ей принадлежит 1/3 доля в праве собственности на квартиру. Однако ответчик – жена её внука – установила новую дверь и не выдала истцу ключи, чем нарушила права собственника на владение и пользование имуществом, находящимся в долевой собственности. При этом ответчик в спорной квартире не зарегистрирована и не является сособственником спорного объекта недвижимости.

Суд удовлетворил иск и обязал ответчика не чинить препятствий в пользовании жилым помещением, а также выдать ключи истцу. Кроме того, с ответчика взысканы судебные расходы за оплату госпошлины при подаче иска в суд.