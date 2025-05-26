Больше четырёх миллионов рублей отдали мошенникам жители Пскова и Великих Лук

12:54, 26 мая 2025, ПАИ

Больше четырёх миллионов рублей отдали мошенникам жители Пскова и Великих Лук, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, звонившие незнакомцы представлялись горожанам сотрудниками банковской сферы. И под предлогом якобы необходимости предотвращения попыток несанкционированного оформления кредитов и перевода сбережений на «безопасные счета» завладели денежными средствами собеседников.

Поддавшись на эти уловки махинаторов, потерпевшие лишились в общей сложности свыше четырех миллионов рублей. Они обратились за помощью в полицию. Обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбужденных уголовных дел.