Дмитрий Мельников и Галия Акчурина станут гостями программы «Бизнес-ланч»

13:11, 26 мая 2025, ПАИ

Руководитель Псковского регионального отделения «Деловая Россия», председатель совета директоров завода «АВАР» Дмитрий Мельников и исполнительный директор Псковского регионального отделения «Деловая Россия» Галия Акчурина станут гостями программы «Бизнес-ланч» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 26 мая, в 14:00.

Какие цели и задачи ставит перед собой Псковское региональное отделение «Деловая Россия»? Как «Деловая Россия» влияет на развитие бизнеса в стране и на диалог предпринимателей с государством? Какие проекты реализует «Деловая Россия»? Какова роль «Деловой России» в развитии предпринимательства в Псковской области?

Об этом и многом другом – в эфире «Бизнес-ланча» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

Программа «Бизнес-ланч» выходит при поддержке Псковского регионального отделения общероссийской общественной организации «Деловая Россия».