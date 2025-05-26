Самолёт Москва – Псков вылетел с задержкой почти пять часов
Самолёт Москва – Псков вылетел с задержкой почти пять часов, следует из данных онлайн-табло аэропорта Внуково.
Борт должен был вылететь из московского аэропорта в 8:00. Но вылет авиарейса в начале отложили до 10:00, затем до 11:10. В итоге самолёт вылетел из Внуково в 12:54. Расчётное время прибытия борта в Псков – 14:08.
Ранее сообщалось, что в Псковской области ожидается густой туман.
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