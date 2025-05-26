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Псковичка стала бронзовым призёром первенства России по гребле на байдарках

Псковичка Елизавета Кожевина стала бронзовым призёром первенства России по гребле на байдарках и каноэ, которое проходит в Краснодаре, сообщает корреспондент ПАИ.

Кожевина выиграла бронзу в двойках на дистанции 200 метров в паре с представительницей Тверской области Дарьей Молостовой. На финише экипаж показал время 44,05 секунды. Они уступили только экипажам из Санкт-Петербурга и Воронежской области.

Напомним, ранее ещё одна псковская спортсменка Ангелина Семёнова завоевала серебро на этих соревнованиях среди юниорок до 24 лет.

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