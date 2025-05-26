В финале Всероссийского чемпионата «Профессионалитет» Псковскую область представляет Максим Мансуров

13:35, 26 мая 2025, ПАИ

Финал Всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» стартовал в Нижнем Новгороде. Тысячи студентов и школьников со всей страны соревнуются в 18 ключевых компетенциях креативной индустрии и IT-технологий.

Псковскую область на этом событии представляет ученик Центра цифрового образования «IT-куб» Максим Мансуров. Вместе со своим наставником Сергеем Серовым он демонстрирует свои навыки в номинации «Разработка компьютерных игр и мультимедийных приложений», сообщается в официальном Telegram-канале Псковской области.

Помимо соревнований, участников ждёт насыщенная деловая программа, посвящённая формированию человеческого капитала России, уточнили в Telegram-канале.