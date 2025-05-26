Сильный дождь обрушится на Псковскую область

13:41, 26 мая 2025, ПАИ

Сильный дождь прогнозируют синоптики местами по Псковской области сегодня, 26 мая. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.

«Сегодня в течение дня местами по Псковской области ожидается сильный дождь», – предупредили псковичей.

Отметим, что при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефонам 112, 101.