Сильный дождь обрушится на Псковскую область
Сильный дождь прогнозируют синоптики местами по Псковской области сегодня, 26 мая. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.
«Сегодня в течение дня местами по Псковской области ожидается сильный дождь», – предупредили псковичей.
Отметим, что при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефонам 112, 101.
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