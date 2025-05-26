Определились четвертьфиналисты Кубка Псковской области по футболу

14:07, 26 мая 2025, ПАИ

Определились участники 1/4 финала Кубка Псковской области по футболу, сообщили ПАИ в региональной федерации футбола.

В 1/8 финала «Сокол» из Новосокольников выиграл у «Фортуны» из Новоржева – 1:0 и вышел в 1/4 финала, где сыграет с пушкиногорским «Святогорцем». Коллектив из Пушкинских Гор в первом раунде взял верх над «Стартом» из Пыталово – 5:1.

В другой игре 1/8 финала псковский «Металлист» обыграл гдовскую «Чайку» – 3:0. За путёвку в полуфинал псковичи поспорят с земляками, действующими обладателями трофея – футболистами клуба «Псков». В ещё одном матче первого раунда «Синие Стрелы» из Псковского района разгромили порховскую «Шелонь» – 8:0 и вышли в четвертьфинал на вице-чемпиона Псковской области «Стрелу».

Участником 1/4 финала также стала команда «Красный город» из Краногородска, чей соперник по 1/8 финала «Невель» отказался от участия в турнире. За путёвку в полуфинал «Красный город» поспорит с великолукским «Экспрессом».

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