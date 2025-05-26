Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Любителя коньяка и мороженого задержали росгвардейцы в Пскове

Подозреваемого в краже из магазина задержали росгвардейцы в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

26 мая около 1:00 росгвардейцы получили сообщение, что в магазине на Рижском проспекте сработала тревожная кнопка. Прибыв на место происшествия, они задержали 33-летнего гражданина, который пронёс через кассовый узел коньяк и мороженое, при этом не заплатив за них.

По данному факту проводится проверка, уточнили в пресс-службе.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












26 мая 2025

Шесть пожаров ликвидировали в Псковской области за выходные
26 мая 2025

Один человек погиб и 22 пострадали в ДТП в Псковской области за неделю
25 мая 2025

Вандалы снова разгромили пляж у Фотьевского озера в Великолукском районе
25 мая 2025

Порхович до смерти избил гражданскую жену во время ссоры
25 мая 2025

Восьмилетний ребёнок пропал в Кунье
25 мая 2025

Пропавшего почти год назад псковича разыскивает полиция
25 мая 2025

Два пассажира такси пострадали в ДТП на улице Советской в Пскове
24 мая 2025

Более миллиона рублей лишились псковичи, пытаясь получить выигрыши и перерасчёт пенсий

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...