Любителя коньяка и мороженого задержали росгвардейцы в Пскове

14:36, 26 мая 2025, ПАИ

Подозреваемого в краже из магазина задержали росгвардейцы в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

26 мая около 1:00 росгвардейцы получили сообщение, что в магазине на Рижском проспекте сработала тревожная кнопка. Прибыв на место происшествия, они задержали 33-летнего гражданина, который пронёс через кассовый узел коньяк и мороженое, при этом не заплатив за них.

По данному факту проводится проверка, уточнили в пресс-службе.