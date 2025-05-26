Псковский футболист в составе «Черноморца» выиграл бронзу Первой лиги

15:22, 26 мая 2025, ПАИ

Псковский футболист Владислав Мастерной в составе новороссийского «Черноморца» выиграл бронзу Первой лиги, сообщает пресс-служба клуба.

Мастерной перешёл в «Черноморец» из воронежского «Факела» в конце прошлого года. Во время зимней паузы клуб шёл на четвёртом месте в турнирной таблице. В результате «Черноморец» занял третье место, уступив всего одно очко московскому «Торпедо» и став лидером весенней части сезона.

Несмотря на то что третье место даёт команде право побороться за повышение в стыковых играх с командами из нижней части таблицы РПЛ, «Черноморец» останется в Первой лиге. Новороссийский клуб не получил лицензию для участия в Высшей лиге. Футболисты ушли в отпуск до 15 июня. В этот день команда начнёт подготовку к новому сезону.

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