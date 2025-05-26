О налоговых бонусах для участников программы долгосрочных сбережений рассказали псковичам

15:48, 26 мая 2025, ПАИ

Какие налоговые льготы могут получить участники программы долгосрочных сбережений, рассказал эксперт отделения по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Александр Иванов в программе «Копилка» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Участники программы могут рассчитывать на два налоговых бонуса: вычет на взносы и вычет на доход – то есть можно освободить от НДФЛ и вложения в этот инструмент, и полученную по нему прибыль», – объяснил он.

Вычет на взносы позволит вернуть уже уплаченный НДФЛ с заработка, который вложен в программу, добавил эксперт. Соответственно, такой вычет возможен только при наличии официального заработка и выплат с него НДФЛ.

«От уплаты НДФЛ освобождаются взносы на общую сумму до 400 тысяч рублей в год. Максимальный размер вычета может составить от 52 до 88 тысяч рублей ежегодно в зависимости от размера доходов и, соответственно, от той процентной ставки, по которой этот доход облагается», – рассказал Александр Иванов.

При этом если забрать сбережения из программы досрочно, то право на льготы будет потеряно, а уже полученные вычеты придётся вернуть, предостерёг он.