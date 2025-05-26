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Общество

Власти Великих Лук намерены потратить бюджетные средства на концерт звезды

Власти Великих Лук намерены потратить деньги на концерт звезды федерального уровня во время Дня города, сообщает издание Luki News со ссылкой на администрацию муниципалитета.

Администрация Великих Лук представила предварительную программу праздничных мероприятий, посвящённых празднованию Дня города в этом году. Городской комитет культуры уже ведёт переговоры с потенциальными участниками праздника, включая «известного эстрадного исполнителя федерального уровня». Выступление артиста планируется провести на площади Ленина.

Финансирование празднования Дня города предусмотрено из местного бюджета.

Также предполагается, что центральным событием празднования станет торжественная церемония «Великолукский благовест» с участием представителей городской и областной администрации. Церемония будет включать награждение граждан, внесших значительный вклад в развитие города.

Программа праздника включает и «Праздник фонтанов». Запланирован и городской фестиваль «Великолукский ранет», который пройдёт на территории Петровского парка. Предусмотрена организация интерактивных площадок и концертной программы на Летней эстраде.

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