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Общество

Псковское отделение «Деловой России» планирует войти в топ-20 лучших по стране

Псковское отделение «Деловой России» планирует войти в топ-20 лучших по стране, рассказала исполнительный директор Псковского регионального отделения «Деловой России» Галия Акчурина в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Галия Акчурина. Фото здесь и далее: ПАИ

«У нас есть достаточно амбициозная цель – это войти в двадцатку лучших за год по всей России. Мы прикладываем максимум усилий для достижения этого результата», – подчеркнула Галия Акчурина.

Она отметила, что в настоящий момент сформирована достаточно сильная команда исполкома. Есть юрисконсульт, пресс-секретарь отделения, комьюнити-менеджер.

«У нас большое количество проектов. Буквально сейчас мы реализуем больше 25 проектов и мероприятий в месяц. У нас очень возрос объём работы и за каждым сотрудником закреплён определённый проект. Сотрудник реализует проект от А до Я, то есть уровень высокий», – заметила Галия Акчурина.

Дмитрий Мельников

В свою очередь руководитель Псковского регионального отделения «Деловой России», председатель совета директоров завода «АВАР» Дмитрий Мельников отметил, что «Деловая Россия» должна быть площадкой, которая объединит предпринимательское сообщество.

«Вторая задача по достижению какого-то видимого результата. Я думаю, что когда мы будем показывать высокий и стабильный результат, тогда мы сможем глубже интегрироваться в то сообщество, которое предлагает «Деловая Россия» в рамках Северо-Запада, а также в федеральной повестке. Я думаю, что у нашей области есть потенциал, и это плодотворно скажется на рынках сбыта для наших предпринимателей, а также на нашей туристической привлекательности», – объяснил он.

Сейчас деятельность только начинается, и перед организацией стоит задача показать функционал, а также объяснить, почему бы это было полезно для предпринимателей, уточнил гость студии.

Программа «Бизнес-ланч» выходит при поддержке Псковского регионального отделения общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

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