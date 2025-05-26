Спортсмены Псковской области выиграли медали на Кубке Санкт-Петербурга по тайскому боксу

17:00, 26 мая 2025, ПАИ

Спортсмены из Новоржева, воспитанники клуба Versus, выиграли медали на Кубке Санкт-Петербурга и соревнованиях «Белые ночи», которые прошли в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается на странице клуба в соцсети «ВКонтакте».

Новоржевский спортсмен Илья Ильин выиграл на Кубке Санкт-Петербурга среди мужчин, а Андрей Саласин стал финалистом в той же возрастной группе.

Артур Ильин выиграл турнир «Белые ночи» в возрастной группе 12-13 лет, Максим Курадчик завоевал два золота – среди бойцов 10-11 и 12-13 лет.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».