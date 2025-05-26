Спортсмены Псковской области стали призёрами всероссийских соревнований по самбо

17:29, 26 мая 2025, ПАИ

Спортсмены Псковской области стали призёрами всероссийских соревнований по самбо, которые прошли в Смоленске 24 мая. Об этом ПАИ сообщили в Федерации самбо Псковской области.



Фото: спортшкола «Экспресс»



Фото: спортшкола «Экспресс»



Фото: спортшкола «Экспресс»





Победителями состязаний стали Елизавета Никандрова и Диана Шляпина из Великих Лук. Серебро на счету великолучан Елизаветы Буланевой, Александра Королюка, Полины Блиновой и Ирины Васильевой.

Бронза у великолукских спортсменов Егора Львова и Семёна Берюлева, а также воспитанницы псковского клуба «Спортивное единство» Александры Прокофьевой и воспитанника псковского клуба «Динамо» Василия Тоечкина.

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