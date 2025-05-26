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Спорт

Спортсмены Псковской области стали призёрами всероссийских соревнований по самбо

Спортсмены Псковской области стали призёрами всероссийских соревнований по самбо, которые прошли в Смоленске 24 мая. Об этом ПАИ сообщили в Федерации самбо Псковской области.

  • Спортсмены Псковской области стали призёрами всероссийских соревнований по самбо
    Фото: спортшкола «Экспресс»
  • Спортсмены Псковской области стали призёрами всероссийских соревнований по самбо
    Фото: спортшкола «Экспресс»
  • Спортсмены Псковской области стали призёрами всероссийских соревнований по самбо
    Фото: спортшкола «Экспресс»

Победителями состязаний стали Елизавета Никандрова и Диана Шляпина из Великих Лук. Серебро на счету великолучан Елизаветы Буланевой, Александра Королюка, Полины Блиновой и Ирины Васильевой.

Бронза у великолукских спортсменов Егора Львова и Семёна Берюлева, а также воспитанницы псковского клуба «Спортивное единство» Александры Прокофьевой и воспитанника псковского клуба «Динамо» Василия Тоечкина.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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