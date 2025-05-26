Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Житель Порховского района получил год условно за незаконную вырубку леса

49-летний житель Порховского района получил год условно за незаконную вырубку леса, сообщили ПАИ в прокуратуре муниципалитета.

С октября по декабрь 2024 года на территории Порховского лесничества у деревни Деревково безработный подсудимый с помощью бензопилы спилил 8 берёз и 17 деревьев ольхи. Затем вывез деревья на тракторе и использовал в личных целях.

Суд назначил виновному наказание в виде года лишения свободы условно с испытательным сроком на год. Кроме того, суд постановил конфисковать бензопилу в пользу государства.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












26 мая 2025

Личности разгромивших пляж Фотьевского озера вандалов устанавливают в Великолукском районе

26 мая 2025

Псковские семьи погибших участников СВО получили автомобили в рамках программы «Мы помним»
26 мая 2025

50 соцконтрактов за пять месяцев заключили жители Псковского района
26 мая 2025

В Пскове прошла ежегодная акция «ГАИ против: ни дать, ни взять!»
26 мая 2025

Дмитрий Мельников и Галия Акчурина стали гостями программы «Бизнес-ланч». Главное
26 мая 2025

Как россияне воспринимают технологические новшества в избирательном процессе, рассказал гендиректор ВЦИОМ Валерий Фёдоров
26 мая 2025

Ограничение движения по одной полосе на улице Некрасова в Пскове продлили до 8 июня
26 мая 2025

Бригады энергетиков третьи сутки устраняют последствия непогоды в Себежском районе

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...