Житель Порховского района получил год условно за незаконную вырубку леса
49-летний житель Порховского района получил год условно за незаконную вырубку леса, сообщили ПАИ в прокуратуре муниципалитета.
С октября по декабрь 2024 года на территории Порховского лесничества у деревни Деревково безработный подсудимый с помощью бензопилы спилил 8 берёз и 17 деревьев ольхи. Затем вывез деревья на тракторе и использовал в личных целях.
Суд назначил виновному наказание в виде года лишения свободы условно с испытательным сроком на год. Кроме того, суд постановил конфисковать бензопилу в пользу государства.
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