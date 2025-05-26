Житель Порховского района получил год условно за незаконную вырубку леса

17:13, 26 мая 2025, ПАИ

49-летний житель Порховского района получил год условно за незаконную вырубку леса, сообщили ПАИ в прокуратуре муниципалитета.

С октября по декабрь 2024 года на территории Порховского лесничества у деревни Деревково безработный подсудимый с помощью бензопилы спилил 8 берёз и 17 деревьев ольхи. Затем вывез деревья на тракторе и использовал в личных целях.

Суд назначил виновному наказание в виде года лишения свободы условно с испытательным сроком на год. Кроме того, суд постановил конфисковать бензопилу в пользу государства.