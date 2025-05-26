Участники ботанической прогулки нашли на Соколихе сморчки, фиалки и «кошачью лапку»

17:19, 26 мая 2025, ПАИ

Библиотека микрорайона Овсище организовала для своих читателей традиционную весеннюю прогулку с краеведом Олегом Ивченко «Май на Сокольнице». Об этом ПАИ сообщили в Централизованной библиотечной системе Пскова.

Накануне Олег Ивченко завершил вёрстку своей второй книги про растительный мир горы Соколихи. Презентация бумажной версии издания состоится летом в историко-краеведческой библиотеке им. И. И. Василёва. Затем она будет доступна в интернете, как и все остальные краеведческие труды автора.

Участники прогулки увидели краснокнижные растения Соколихи, нашли лесную герань, полюбовались на первоцветы и колонии «кошачьей лапки», разыскали в траве «вороний глаз», «монашку», сморчки и фиалки, попробовали на вкус манжетку и сныть. А также наметили следующую прогулку – в июне, когда на Соколихе расцветут четыре вида орхидей. В частности, ятрышник шлемоносный. Участок, где он растёт, Олег Ивченко даже огородил, потому что рядом находится собачье кладбище и владельцы животных могли нечаянно уничтожить это редкое растение.

Оказалось, что на Соколихе прекрасно себя чувствуют даже такие влаголюбивые растения, которым полагается расти в низинах, рядом с водоёмами, но уж никак не на горе. Например, гравилат речной, он же гравилат ручейный.

А ещё там разрастается американский клён, или клён ясенелистный, который считается очень сильным аллергеном и таким же опасным сорняком, как борщевик. Олег Ивченко сказал, что необходимо срочно принимать меры по борьбе с этим вредным деревом, которое угрожает естественному биологическому разнообразию региона.

Участники краеведческой прогулки также узнали, как на флору Соколихи повлияла Великая Отечественная война, а потом масштабные строительные работы, сельскохозяйственная деятельность и байкеры. И сколько надо лет, чтобы на склонах горы, образовавшихся после того, как её в 1990-е годы прорезало шоссе, весной снова зацвела ветреница дубравная, как и на всех естественных склонах Соколихи.