Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Участники ботанической прогулки нашли на Соколихе сморчки, фиалки и «кошачью лапку»

Библиотека микрорайона Овсище организовала для своих читателей традиционную весеннюю прогулку с краеведом Олегом Ивченко «Май на Сокольнице». Об этом ПАИ сообщили в Централизованной библиотечной системе Пскова.

Фото: Централизованная библиотечная система Пскова

Накануне Олег Ивченко завершил вёрстку своей второй книги про растительный мир горы Соколихи. Презентация бумажной версии издания состоится летом в историко-краеведческой библиотеке им. И. И. Василёва. Затем она будет доступна в интернете, как и все остальные краеведческие труды автора.

Участники прогулки увидели краснокнижные растения Соколихи, нашли лесную герань, полюбовались на первоцветы и колонии «кошачьей лапки», разыскали в траве «вороний глаз», «монашку», сморчки и фиалки, попробовали на вкус манжетку и сныть. А также наметили следующую прогулку – в июне, когда на Соколихе расцветут четыре вида орхидей. В частности, ятрышник шлемоносный. Участок, где он растёт, Олег Ивченко даже огородил, потому что рядом находится собачье кладбище и владельцы животных могли нечаянно уничтожить это редкое растение.

Фото: Централизованная библиотечная система Пскова

Оказалось, что на Соколихе прекрасно себя чувствуют даже такие влаголюбивые растения, которым полагается расти в низинах, рядом с водоёмами, но уж никак не на горе. Например, гравилат речной, он же гравилат ручейный.

А ещё там разрастается американский клён, или клён ясенелистный, который считается очень сильным аллергеном и таким же опасным сорняком, как борщевик. Олег Ивченко сказал, что необходимо срочно принимать меры по борьбе с этим вредным деревом, которое угрожает естественному биологическому разнообразию региона.

Участники краеведческой прогулки также узнали, как на флору Соколихи повлияла Великая Отечественная война, а потом масштабные строительные работы, сельскохозяйственная деятельность и байкеры. И сколько надо лет, чтобы на склонах горы, образовавшихся после того, как её в 1990-е годы прорезало шоссе, весной снова зацвела ветреница дубравная, как и на всех естественных склонах Соколихи.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












26 мая 2025

Личности разгромивших пляж Фотьевского озера вандалов устанавливают в Великолукском районе

26 мая 2025

Псковские семьи погибших участников СВО получили автомобили в рамках программы «Мы помним»
26 мая 2025

50 соцконтрактов за пять месяцев заключили жители Псковского района
26 мая 2025

В Пскове прошла ежегодная акция «ГАИ против: ни дать, ни взять!»
26 мая 2025

Дмитрий Мельников и Галия Акчурина стали гостями программы «Бизнес-ланч». Главное
26 мая 2025

Как россияне воспринимают технологические новшества в избирательном процессе, рассказал гендиректор ВЦИОМ Валерий Фёдоров
26 мая 2025

Ограничение движения по одной полосе на улице Некрасова в Пскове продлили до 8 июня
26 мая 2025

Бригады энергетиков третьи сутки устраняют последствия непогоды в Себежском районе

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...