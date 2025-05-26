Более 25 проектов и мероприятий реализует «Деловая Россия» в Псковской области в месяц

17:54, 26 мая 2025, ПАИ

Более 25 проектов и мероприятий реализует Псковское региональное отделение «Деловой России» за месяц, рассказала исполнительный директор Псковского регионального отделения «Деловой России» Галия Акчурина в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Главная задача, когда я стала исполнительным директором, была сформировать проекты, которые будут с нуля. Конечно, нас всячески приглашают в существующие проекты, но моя идея, чтобы мы создавали что-то своё по тем вызовам и задачам, которые сейчас существуют в регионе», – объяснила гостья студии.

Самый первый проект, который был запущен, – «Без галстуков» – диалог между бизнесом и властью. Комитет по молодёжной политике Псковской области является соорганизатором этого проекта. Галия Акчурина уточнила, что руководитель Псковского регионального отделения «Деловой России», председатель совета директоров завода «АВАР» Дмитрий Мельников и спикер и сопредседатель Псковского регионального отделения «Деловой России» Юрий Бурлин отвечали на вопросы студентов.

«Спикеры не готовятся заранее. Вопросы касаются того, как пришли в бизнес, как создать его, как формируется личность лидера, какие должны быть навыки», – рассказала собеседница.

Помимо этого, «Деловая Россия» благодаря комитету по молодёжной политике организовала первый обучающий семинар на тему, как писать гранты. Семинар в Пскове посетили 35 человек. По итогам были отобраны ребята, у которых есть идеи, и «Деловая Россия» будет выступать для них в качестве наставника, чтобы эти проекты были выставлены на президентский грант.

Также реализуется проект «Один день на предприятии» и другие проекты, уточнила гостья эфира.

Программа «Бизнес-ланч» выходит при поддержке Псковского регионального отделения общероссийской общественной организации «Деловая Россия».