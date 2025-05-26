Подведены итоги первого дня всероссийских соревнований по велоспорту на шоссе в Великих Луках
Подведены итоги первого дня всероссийских соревнований по велоспорту на шоссе, которые проходят в Великих Луках. Об этом сообщается в группе «Велосипедный спорт Псковской области» в соцсети «ВКонтакте».
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Фото: группа «Велосипедный спорт Псковской области» в соцсети «ВКонтакте»
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Фото: группа «Велосипедный спорт Псковской области» в соцсети «ВКонтакте»
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Фото: группа «Велосипедный спорт Псковской области» в соцсети «ВКонтакте»
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Фото: группа «Велосипедный спорт Псковской области» в соцсети «ВКонтакте»
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Фото: группа «Велосипедный спорт Псковской области» в соцсети «ВКонтакте»
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Фото: группа «Велосипедный спорт Псковской области» в соцсети «ВКонтакте»
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Фото: группа «Велосипедный спорт Псковской области» в соцсети «ВКонтакте»
В первый день состязаний спортсмены прошли индивидуальную гонку на время по маршруту Великие Луки – Новосокольники. Среди представителей Псковской области победами отличились псковичи Павел Пантелеев и Андрей Смирнов, а также великолучане Кирилл Князев, Елизавета Слесарева и Полина Волкова.
Также победы на счету гостей региона Любавы Севрюк и Милы Миндлиной из Калининграда и Никиты Игнашова из Ленинградской области.
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Подведены итоги первого дня всероссийских соревнований по велоспорту на шоссе в Великих Луках
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