Подведены итоги первого дня всероссийских соревнований по велоспорту на шоссе в Великих Луках

17:56, 26 мая 2025, ПАИ

Подведены итоги первого дня всероссийских соревнований по велоспорту на шоссе, которые проходят в Великих Луках. Об этом сообщается в группе «Велосипедный спорт Псковской области» в соцсети «ВКонтакте».



Фото: группа «Велосипедный спорт Псковской области» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: группа «Велосипедный спорт Псковской области» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: группа «Велосипедный спорт Псковской области» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: группа «Велосипедный спорт Псковской области» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: группа «Велосипедный спорт Псковской области» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: группа «Велосипедный спорт Псковской области» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: группа «Велосипедный спорт Псковской области» в соцсети «ВКонтакте»













В первый день состязаний спортсмены прошли индивидуальную гонку на время по маршруту Великие Луки – Новосокольники. Среди представителей Псковской области победами отличились псковичи Павел Пантелеев и Андрей Смирнов, а также великолучане Кирилл Князев, Елизавета Слесарева и Полина Волкова.

Также победы на счету гостей региона Любавы Севрюк и Милы Миндлиной из Калининграда и Никиты Игнашова из Ленинградской области.

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