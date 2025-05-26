Перспективы двухстороннего сотрудничества Псковской области и регионов Киргизии обсудили в Пскове

18:26, 26 мая 2025, ПАИ

Исполняющий обязанности представителя Министерства иностранных дел России в Пскове Валентин Сазонов провёл встречу с генеральным консулом Киргизской Республики в Санкт-Петербурге Алтынай Сакеевой, сообщается в телеграм-канале представительства МИД России в Пскове.

В ходе беседы стороны обсудили перспективы двухстороннего сотрудничества Псковской области и регионов Киргизии в экономической, гуманитарной и культурной сферах.

Ранее сообщалось, что Алтынай Сакеева и заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева почтили память советских солдат, павших в годы Великой Отечественной войны. Также генконсул Киргизии посетила производственную площадку в Пскове.