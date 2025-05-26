Ограничение движения по одной полосе на улице Некрасова в Пскове продлили до 8 июня
Ограничение движения по одной полосе на улице Некрасова в Пскове в районе пересечения с улицей Карла Маркса продлевается до 8 июня в связи с производственной необходимостью, сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации.
Также в связи с проведением дорожных работ с 29 мая по 8 июня с 8:30 до 22:00 будет закрыта одна полоса на улице Некрасова в районе зданий № 37 и 39 по ходу движения от улицы Карла Маркса до улицы Спегальского.
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