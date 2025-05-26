В Пскове прошла ежегодная акция «ГАИ против: ни дать, ни взять!»

20:17, 26 мая 2025, ПАИ

В Пскове прошла ежегодная акция «ГАИ против: ни дать, ни взять!», посвящённая профилактике коррупции. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Госавтоинспекторы и представители общественного совета при УМВД России по Псковской области вышли на очередной рейд по проверке документов и напомнили псковичам о недопустимости проявлений коррупции на дороге. Общественники и сотрудники Управления Госавтоинспекции Псковской области вручили автолюбителям специальные памятки, напомнив об ответственности, ведь преступником является не только тот, кто берёт взятку, но и тот, кто её предлагает.

Сотрудники ГИБДД сообщили гражданам, что о каждом факте коррупции необходимости сообщать по телефону доверия УМВД России по Псковской области (8112) 59-22-33.

Согласно Уголовному кодексу РФ, дача взятки должностному лицу является преступлением и влечёт наказание – штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок до 15 лет.