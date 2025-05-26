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Общество

Педагог перечислила разрешённые на ЕГЭ предметы

Сдача Единого государственного экзамена – это не только проверка знаний, но и соблюдение строгих правил. О том, какие материалы разрешены на ЕГЭ, а какие запрещены, рассказала педагог и руководитель регионального преподавания образовательной компании Виктория Подсухина в интервью «Известиям».

На ЕГЭ необходимо взять с собой паспорт и чёрную гелевую или капиллярную ручку. Без этих предметов участника не допустят на экзамен. Для некоторых предметов предусмотрены специальные материалы. Например, на математику можно принести линейку без каких-либо пометок, на физику и химию – непрограммируемый калькулятор, а на географию – транспортир. При этом в аудитории уже будут ждать таблицы Менделеева и другие справочные материалы по химии.

Важно сохранять спокойствие во время экзамена. Экзамены – это стресс для подростков, и мошенники часто пользуются этим, добавила гостья эфира.

Есть особые правила для продуктов питания и лекарств. Воду можно принести только в прозрачной бутылке без этикетки, а еду оставить за пределами экзаменационного помещения. Лекарства разрешены, если есть справка от врача, подтверждающая необходимость их приёма во время экзамена.

«Если есть сомнения по поводу какого-либо предмета, лучше уточнить это у организаторов», – советует Виктория Подсухина.

Категорически запрещено проносить любые электронные устройства: телефоны, смарт-часы, планшеты и наушники. Также запрещены программируемые калькуляторы и собственные справочные материалы.

«Это значит, что нельзя приносить с собой таблицы, схемы, формулы и другие материалы, которые могут содержать подсказки. Важно понимать, что нарушение этих правил может иметь серьёзные последствия», – сказала педагог.

Если запрещённый предмет обнаружат во время экзамена, участника удалят из аудитории и он не сможет пересдать экзамен в этом году. Если нарушение обнаружат позже, например при просмотре записи с камер наблюдения или при проверке работы, результаты экзамена будут аннулированы.

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