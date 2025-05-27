В псковской инфекционке за неделю выявили более 20 клещей – переносчиков боррелиоза

22:18, 26 мая 2025, ПАИ

В период с 19 по 26 мая в лабораториях Псковской областной инфекционной клинической больницы исследовали 104 клещей, что в 1,7 раза больше, чем на прошлой неделе, сообщили ПАИ в пресс-службе медучреждения.

В Пскове исследовано 80 клещей, поражённость клещевым боррелиозом выявлена у 20 образцов. Энцефалита, моноцитарного эрлихиоза человека, гранулоцитарного анаплазмоза человека у обследуемых клещах не оказалось.

В Великих Луках исследовали 24 клещей. Иксодовый клещевой боррелиоз зафиксирован в шести случаях, гранулоцитарный анаплазмоз человека – в двух случаях.

По словам специалистов, в 2025 году в учреждении всего исследовано 587 клещей. Средний уровень поражённости паразитов клещевыми инфекциями составляет 26,6 % (за неделю увеличение на 0,1 %).