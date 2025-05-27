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Общество

Участок Орша – Плясани в Новоржевском округе ремонтируют дорожники

В Новоржевском муниципальном округе идёт ремонт участка дороги Орша – Плясани, сообщили ПАИ в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Фото: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

Дорожники уже выполнили фрезерование изношенного асфальтобетонного покрытия и начали укладывать выравнивающий слой асфальта. Работы по устройству верхнего слоя покрытия и укреплению обочин на участке дороги Орша – Плясани запланированы на 2026 год.

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