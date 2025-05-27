Экс-сотрудник Псковской таможни помогал в контрабанде санкционной продукции из Белоруссии

09:00, 27 мая 2025, ПАИ

По материалам УФСБ России по Псковской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего ведущего инспектора отдела по контролю за ввозом и оборотом товаров службы таможенного контроля Псковской таможни. Он подозревается в превышении должностных полномочий из корыстной заинтересованности (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ), сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

Фигурант за материальное вознаграждение систематически содействовал жителю Великих Лук в беспрепятственном проезде фур с санкционной и контрабандной продукцией из Белоруссии в Россию в обход официальных пунктов пропуска. Обвиняемый информировал подельника о дислокации таможенников и сотрудников правоохранительных органов, а также сообщал о свободных от надзора автомобильных дорогах на границе Белоруссии и России. За свои услуги бывший инспектор получил более миллиона рублей.

Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.