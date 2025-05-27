Большой районный праздник пройдёт в Пушкиногорье в честь Дня защиты детей

22:59, 26 мая 2025, ПАИ

Юных жителей Пушкиногорья приглашают принять участие в концертной программе, посвящённой Дню защиты детей, 1 июня. В этот день в зоне отдыха «Борок» для юных пушкиногорцев будет организовано большое районное мероприятие, заявила глава Пушкиногорского района Оксана Филиппова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Для гостей праздника предусмотрены познавательная и развлекательная программа, мастер-классы и концерт, будут работать аттракционы. Развлекательные площадки организуют и в Васильевском, Велейском и Исском сельских домах культуры.

«Ждём маленьких героев праздника вместе с родителями, чтобы интересно и по-семейному провести воскресный выходной!» – добавила Оксана Филиппова.