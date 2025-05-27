Здание бывшей духовной семинарии отреставрируют в Пскове

23:29, 26 мая 2025, ПАИ

Документация для прохождения государственной экспертизы проекта реставрации и приспособления здания бывшей духовной семинарии в Пскове (Советская, 21) готова, сообщили ПАИ в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Следующим этапом станет выбор подрядчика, который будет выполнять работы на объекте.

По заказу АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)» институтом «Спецпроектреставрация» разработана и согласована в Министерстве культуры РФ проектная документация. Специалисты провели комплексные исследования и конструктивной части памятника федерального значения XVIII–XlX веков, и его строительной истории. Выявлено три исторических периода строительства здания. На основании комплексных научных исследований был разработан проект приспособления, который сохраняет учебные заведения в этих постройках.

В ходе реставрации крыша будет восстановлена в том виде, в котором она была до Второй мировой войны, воссозданы купол и главка с крестом.

Планируется восстанавление учебных классов. Здание приспосабливается в соответствии с современными нормами функционирования учебного заведения. Будет сохранена столовая – кафе. Основной корпус XVIII века сохранит своё назначение: в нём разместятся аудитории. В самом первом корпусе, построенном для греко-латинских классов в XVIII веке, позже располагались комнаты для проживания иногородних учащихся – семинаристов. Эта функция будет сохранена в той же части здания, где это было исторически.

Проект реставрации функционально ничего не меняет, отметили эксперты. Все задачи будут решаться авторами проекта в связи с современными нормами и требованиями.

Отметим, духовная семинария – объект федерального значение. По проекту реставрации проведена историко-культурная экспертиза, которая подтвердила правильность решений по проекту. Зданию в основном возвратят тот вид, который оно имело до 1917 года. При этом будут сохранены все современные нормы комфортного пребывания, обустроены современные системы вентиляции и отопления.