Книгу авторских сказок «Башни спят и видят сны…» презентуют в Пскове

07:25, 27 мая 2025, ПАИ

4 июня в 13:00 в главном зале историко-краеведческой библиотеки имени Василёва (площадь Ленина, 3) презентуют книгу авторских сказок «Башни спят и видят сны…». Об этом ПАИ сообщили в Псковском городском молодёжном центре.

Тираж составил 1500 экземпляров, 750 из них будут переданы в воскресные школы города, 500 — в региональный Комитет семей воинов отечества, а также в городские и школьные библиотеки.

«Каждая книга оформлена замечательными иллюстрациями, что делает её одинаково интересной и понятной как для маленьких читателей, так и для взрослых, желающих простым языком познакомиться с историей Пскова», — рассказала автор книги Марина Иванова.

Посетить презентацию можно только по предварительной записи через сообщество духовно-нравственного направления Молодёжного центра Пскова. Количество мест ограничено.

Проект «Псковская история в сказках» реализован на средства Президентского фонда культурных инициатив.